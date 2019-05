Photo : YONHAP News

Các doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT) của Hàn Quốc đã bắt tay lập đối sách sau khi có tin Mỹ đề nghị Hàn Quốc cùng tham gia "cấm cửa" Huawei, hãng thiết bị viễn thông lớn nhất của Trung Quốc,Doanh thu tại Trung Quốc của các doanh nghiệp IT lớn của Hàn Quốc chiếm từ 4% đến 47% tổng doanh thu tùy theo từng doanh nghiệp.Trong năm ngoái, doanh thu tại thị trường Trung Quốc của hãng điện tử Samsung đạt 43.210 tỷ won (36,5 tỷ USD) chiếm 17,7% tổng doanh thu của hãng là 243.770 tỷ won (gần 206 tỷ USD), cao hơn so với mức 16% năm 2017.Với trường hợp hãng SK Hynix, tỷ trọng doanh thu tại thị trường Trung Quốc cũng có xu hướng gia tăng. Trong quý I năm nay, doanh thu tại Trung Quốc của hãng đạt 3.160 tỷ won (2,67 tỷ USD), chiếm gần một nửa tổng doanh thu là 6.770 tỷ won (5,72 tỷ USD).Trong khi đó, tỷ trọng doanh thu tại thị trường đông dân nhất thế giới của hãng điện tử LG chỉ chiếm khoảng 3,9% tổng doanh thu, tương đối thấp. Tuy nhiên, LG đang đặt các nhà máy sản xuất tủ lạnh, máy giặt, điều hòa nhiệt độ, điện thoại di động tại Trung Quốc, nên dự kiến sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.