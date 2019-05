Tiêu thụ điện sinh hoạt năm 2018 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo số liệu công bố ngày 27/5 của Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO), trong năm ngoái, lượng điện tiêu thụ bình quân đầu người của Hàn Quốc đạt 10,2 MWh (Megawatt giờ), tăng 3,3% so với một năm trước (9,9 MWh), xác lập mức cao kỷ lục.Lượng điện tiêu thụ bình quân mỗi hộ gia đình là 5,2 MWh, tăng 4,8%. Lượng điện tiêu thụ bình quân ở mỗi khách hàng thuộc khối dịch vụ Nhà nước là 22,3 MWh, tăng 1,4%. Trong khi đó, lượng điện tiêu thụ bình quân mỗi khách hàng ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp lại là 137,2 MWh, giảm 0,6% so với một năm trước, do tình hình kinh tế xấu đi.Lượng điện tiêu thụ bình quân hộ gia đình có mức tăng lớn nhất, được phân tích là bởi người dân tăng sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ trong đợt nắng nóng kéo dài vào mùa hè năm ngoái, và do Tổng công ty điện lực nới lỏng biểu giá điện lũy kế.Lượng điện tiêu thụ bình quân đầu người tại Hàn Quốc đang có xu hướng tăng đều đặn, tính tới năm ngoái đã tăng gấp đôi so với thời kỳ năm 2000 (5,1 MWh). Các chuyên gia phân tích lượng điện tiêu thụ bình quân năm ngoái đạt mức cao kỷ lục là vì giá điện ở Hàn Quốc ở mức thấp so với các nước lớn thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), như Mỹ, Nhật Bản và Anh.Ngoài ra, các chuyên gia chỉ ra một vấn đề chính là cơ cấu ngành công nghiệp Hàn Quốc đang tiêu thụ nhiều điện năng, trong khi hiệu suất năng lượng ở mức thấp. Trong năm ngoái, điện dùng trong công nghiệp chiếm 55,7% tổng lượng tiêu thụ điện năng, cao cấp 4 lần so với lượng điện tiêu thụ hộ gia đình (13,9%). Ngoài ra, còn có một yếu tố khác khiến lượng điện tiêu thụ bình quân đầu người tăng là do xu hướng chuyển sang dùng điện như một nguồn năng lượng chính.