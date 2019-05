Lãnh đạo Mỹ-Nhật bất đồng về việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh song phương tại Nhật Bản ngày 27/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thể hiện quan điểm khác biệt về các vụ phóng tên lửa tầm ngắn của Bắc Triều Tiên hồi đầu tháng này.Cụ thể, Tổng thống Mỹ không cho rằng miền Bắc đã phóng tên lửa đạn đạo hay vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tổng thống Mỹ khẳng định Bình Nhưỡng đã không thử hạt nhân trong hai năm qua.Trái lại, Thủ tướng Nhật Bản đánh giá các vụ thử vũ khí “đáng tiếc” của miền Bắc ngày 9/5 là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, ông Abe khẳng định rằng Tokyo ủng hộ giải pháp của Washington trong các vấn đề liên quan tới Bình Nhưỡng.Một mặt, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, thông qua giải trừ hạt nhân, sẽ nắm lấy cơ hội phát triển đất nước với tiềm năng kinh tế to lớn mà rất ít quốc gia đang phát triển khác trên thế giới sở hữu.Tờ Bưu điện Washington (Mỹ) nhận định, qua việc thể hiện một cách công khai sự bất đồng về quan điểm với Thủ tướng Nhật Bản, cũng như Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton, Tổng thống Trump đang ủng hộ nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un. Trong khi đó, đài ABC của Mỹ cho biết trong suốt buổi họp báo kéo dài 40 phút, ông Trump đã có những lời phát biểu xem nhẹ động thái phóng tên lửa của miền Bắc.