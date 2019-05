Người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc tăng 8,6% trong năm 2018

Photo : YONHAP News

Theo thống kê về xuất nhập cảnh của Bộ Tư pháp công bố ngày 28/5, tính tới cuối năm 2018, số người nước ngoài cư trú ngắn hạn và dài hạn tại Hàn Quốc đạt 2.367.607 người, tăng 8,6% so với một năm trước, chiếm 4,57% tổng dân số. Tỷ lệ người nước ngoài trên tổng dân số có xu hướng tăng dần qua các năm, kể từ mức 3,5% năm 2014.Cụ thể, người Trung Quốc, trong đó bao gồm cả những người Trung Quốc gốc Hàn, đạt 1.070.566 người, chiếm 45,2%, nhiều nhất. Sau đó tới người Thái Lan 197.764 người (8,4%), người Việt Nam 196.633 người (8,3%), Mỹ 151.018 người (6,4%), Uzbekistan 68.433 người (2,9%), Nhật Bản 60.878 người (2,6%).Ngoài ra, lượng du học sinh tại Hàn Quốc tính tới cuối năm ngoái đạt 160.671 người, tăng 18,9% so với năm 2017, gần gấp đôi so với mức 86.000 người năm 2014.Một quan chức thuộc Bộ Tư pháp phân tích sự gia tăng người nước ngoài là do có nhiều du học sinh và người lao động nước ngoài tìm đến Hàn Quốc, chịu ảnh hưởng bởi làn sóng văn hóa Hallyu.