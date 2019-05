Giá nhà tại Seoul tăng 18,9% sau 5 năm

Photo : YONHAP News

Ngày 28/5, Bộ Địa chính và giao thông phối hợp với Viện nghiên cứu địa chính đã tổ chức buổi thảo luận với chủ đề "Thành quả và bài toán đặt ra sau hai năm thực hiện chính sách nhà ở của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in".Tại đây, phần lớn các chuyên gia đánh giá chính sách ổn định thị trường bất động sản được Chính phủ công bố vào ngày 13/9 năm ngoái là thành quả quan trọng nhất, góp phần ngăn chặn giá bất động sản leo thang. Cụ thể, theo một báo cáo được công bố tại buổi thảo luận, tỷ lệ biến động giá giao dịch nhà ở trên toàn quốc đã giảm từ 1,48% trong năm 2017 xuống 1,1% trong năm 2018. Tính đến tháng 4 năm nay, tỷ lệ này đã rơi xuống -0,63%.Tính riêng ở thủ đô Seoul, tỷ lệ biến động giá giao dịch nhà ở từng đạt 1,25% vào tháng 9 năm 2018, đến tháng 12 cùng năm và tháng 4 năm nay lần lượt giảm xuống còn 0,04% và 0,18%. Xét về dài hạn, giá nhà tại Hàn Quốc được cho là tương đối ổn định so với các quốc gia khác thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).Trong giai đoạn 2010-2018, tỷ lệ biến động giá giao dịch nhà ở tại Hàn Quốc là 0,9%, thấp hơn nhiều so với mức 14,4% bình quân OECD. Tính riêng trong giai đoạn 2014-2018, tỷ lệ biến động giá giao dịch nhà ở tại Seoul là 18,9%, thấp hơn nhiều so với các thành phố lớn khác trên thế giới như London (39,6%), Berlin (63,1%), Sydney (54,8%), Thượng Hải (52,5%).Ngoài ra, giới nghiên cứu cũng kỳ vọng về thành quả từ chính sách phúc lợi nhà ở của Chính phủ. Tỷ lệ nhà ở cho thuê ưu đãi đã tăng từ 6,4% trong năm 2015 lên 7,2% trong năm 2017. Nếu kế hoạch mở rộng nguồn cung nhà ở cho thuê ưu đãi được thực hiện đúng theo kế hoạch thì tới năm 2022, tỷ lệ nhà ở phúc lợi tại Hàn Quốc sẽ vượt qua mức bình quân của OECD (8,7%).