Mỹ tiếp tục coi Hàn Quốc là nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái

Photo : YONHAP News

Ngày 28/5 (giờ địa phương), Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo đánh giá chính sách ngoại hối các nước nửa đầu năm 2019. Trong đó, Hàn Quốc bị xếp vào danh sách 9 nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Ai-len và Ý.Mặc dù danh sách này có mức độ thấp hơn "danh sách đen" các nước thao túng tỷ giá hối đoái, nhưng mang ý nghĩa là quốc gia cần tiếp tục theo dõi.Mỹ tiến hành phân tích và soạn thảo báo cáo tỷ giá theo ba tiêu chí: thặng dư cán cân vãng lai chiếm trên 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thặng dư thương mại với Mỹ vượt 20 tỷ USD và can thiệp thị trường ngoại hối (như mua ròng liên tục và một chiều ngoại tệ) vượt quá 2% GDP trong vòng 12 tháng. Nếu thỏa mãn cả ba tiêu chí này thì bị xếp vào danh sách các nước thao túng tỷ giá, hai tiêu chí thì bị xếp vào danh sách các nước cần theo dõi.Trong báo cáo tỷ giá nửa cuối năm ngoái, Hàn Quốc được đánh giá thỏa mãn hai tiêu chí về thặng dư thương mại với Mỹ và thặng dư cán cân vãng lai. Nhưng trong năm nay, Seoul chỉ còn thỏa mãn một điều kiện về thặng dư cán cân vãng lai.Bộ Tài chính Mỹ cũng đã xác nhận về điều này, cho biết vẫn giữ Hàn Quốc trong danh sách cần theo dõi trong báo cáo mới nhất và sẽ loại ra khỏi danh sách trong báo cáo lần sau.Trước đó, trong bối cảnh mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung gia tăng, Washington đã để ngỏ khả năng áp đặt thuế đối kháng với những nước hạ thấp giá trị đồng nội địa so với đồng đô-la Mỹ.Năm ngoái, giá trị đồng nhân dân tệ đã giảm 8% so với đồng đô-la Mỹ, khiến Washington nghi ngờ cơ quan quản lý ngoại hối của Bắc Kinh đã can thiệp vào tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, trong báo cáo trên, Bộ Tài chính Mỹ cho biết không xác định được sự can thiệp trực tiếp của Trung Quốc vào thị trường ngoại hối, song khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi xu hướng giảm giá trị của đồng nhân dân tệ.