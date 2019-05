Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 29/5 đưa tin tàu "Dong Thanh" treo cờ Panama bị nghi chở than đá của Bắc Triều Tiên đã "lang thang" trên biển hơn 40 ngày qua, sau khi bị chính quyền Malaysia từ chối cho cập cảng. Than đá của Bắc Triều Tiên là một mặt hàng bị cấm theo lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.VOA cho biết nội dung trên được xác nhận thông qua trang thông tin hải trình tàu thuyền tư nhân mang tên Marine Traffic (Giao thông hàng hải). Tàu Dong Thanh neo đậu ở vùng biển tận cùng phía Nam Malaysia từ ngày 1/5 tới ngày 25/5 mới bắt đầu di chuyển xuống phía Nam, tới phía Đông đảo Sumatra của Indonesia. Đến ngày 28/5, tàu đang ở vị trí cách cảng Jakarta (Indonesia) 242 km.Tàu Dong Thanh cùng chuyển tải than đá với tàu Wise Honest của Bắc Triều Tiên trên vùng biển gần đảo Balikpapan của Indonesia vào ngày 13/4, sau đó di chuyển tới cảng Kemaman của Malaysia, nhưng bị chính quyền cảng này từ chối cho cập cảng. Cho tới ngày 28/5, tàu này vẫn chưa thể cập bất cứ cảng nào.Tàu Wise Honest hiện đang bị Chính phủ Mỹ bắt giữ với cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.