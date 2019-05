Duy trì an ninh vững chắc trong lộ trình thiết lập hòa bình

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 29/5 đã chủ trì cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia tại Phủ Tổng thống về cuộc tập trận "Ulchi Taegeuk".Tổng thống nhấn mạnh Hàn Quốc phải duy trì tốt an ninh quốc gia dù đang trong hành trình tiến đến hòa bình. Quân đội cần phải xây dựng được sức mạnh phòng thủ vững chắc, đảm bảo trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ quân sự bất ngờ hay tình trạng khẩn cấp quốc gia. Hàn Quốc quyết tâm khắc phục tất cả khó khăn trên hành trình hướng tới hòa bình, nhất định mở ra một thời đại mới trên bán đảo Hàn Quốc.Tổng thống khẳng định vẫn theo đuổi mục tiêu không đổi là một quốc gia độc lập, tự chủ về quốc phòng. Việc quân đội Hàn Quốc lần đầu tiên kết hợp cuộc tập trận "Ulchi" và "Taegeuk" chính là cơ hội để chuẩn bị cho việc tiếp nhận quyền tác chiến thời chiến từ Mỹ, tăng cường sức mạnh quốc phòng tự chủ.Tổng thống đánh giá trong thời gian qua, Chính phủ đã giữ vững nguyên tắc hòa bình, để người dân tự quyết định vận mệnh bán đảo Hàn Quốc, nỗ lực không mệt mỏi nhằm thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Chính những nỗ lực đó đã khiến tình hình bán đảo Hàn Quốc có được sự thay đổi lớn lao.Bên cạnh đó, sự quyết đoán của lãnh đạo Hàn-Triều-Mỹ đã mở ra lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, giảm nhẹ căng thẳng quân sự liên Triều. Người dân Hàn Quốc giờ dây có thể đi bộ trên "Con đường Hòa bình Khu phi quân sự liên Triều (DZM)"Tổng thống chỉ thị người dân, Chính phủ và quân đội phải phối hợp chặt chẽ trong cuộc tập trận "Ulchi Taegeuk", nhằm nâng cao hiệu quả năng lực đối phó với các nguy cơ quốc gia, rộng hơn là gìn giữ hòa bình bán đảo Hàn Quốc và an toàn người dân.Từ ngày 27/5 tới ngày 30/5, Hàn Quốc bắt đầu tiến hành cuộc tập trận dân sự-quân sự mới mang tên “Ulchi Taegeuk”, thay thế cuộc tập trận quy mô lớn của liên quân Hàn-Mỹ “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG - Ulchi Freedom Guardian).