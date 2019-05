Số trẻ chào đời trong tháng 3 thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/5 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 3 năm 2019". Theo đó, số trẻ chào đời trong tháng 3 đạt 27.100 trẻ, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong các tháng 3 kể từ sau khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê số trẻ sơ sinh theo tháng năm 1981. Đây là lần đầu tiên, số trẻ sơ sinh trong tháng 3 giảm xuống dưới ngưỡng 30.000 người.Như vậy, số trẻ sơ sinh đã giảm 40 tháng liên tiếp kể từ tháng 12 năm 2015, đồng thời xác lập mức thấp kỷ lục trong 36 tháng, kể từ tháng 4 năm 2016.Số trẻ chào đời trong cả quý I năm nay là 83.100 trẻ, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2018, cũng là mức thấp nhất từ năm 1981. Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân mà một phụ nữ sẽ sinh ra trong cả đời của người đó) trong quý vừa qua là 1,01 trẻ, cũng là mức thức nhất tính theo quý I, giảm 0,07 trẻ so với cùng kỳ một năm trước. Tổng tỷ suất sinh của cả năm ngoái từng đạt 0,98 trẻ, mức thấp nhất trong lịch sử thống kê.Cục thống kê quốc gia cho biết thông thường, số trẻ chào đời trong quý I thường nhiều nhất trong cả năm. Do tổng tỷ suất sinh trong quý đầu tiên chỉ đạt 1,01 trẻ, nên nhiều khả năng tổng tỷ suất sinh cả năm nay sẽ lại rơi xuống dưới ngưỡng 1 trẻ nối tiếp năm ngoái.Cục thống kê phân tích nguyên nhân chính khiến số trẻ sơ sinh giảm là dân số độ tuổi 30-34 tuổi, đối tượng sinh đẻ nhiều nhất, và số cặp kết hôn. đều có xu hướng giảm.