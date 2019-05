Đặc phái viên hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật gặp gỡ tại Singapore

Photo : YONHAP News

Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun sẽ tới Singapore trong tuần này để dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á, hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La, đồng thời gặp gỡ người đồng cấp phía Hàn Quốc và Nhật Bản.Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/5 (giờ địa phương) thông báo, ông Biegun sẽ dự Đối thoại Shangri-La từ ngày 31/5 tới ngày 2/6, và gặp Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Lee Do-hoon và Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kenji Kanasugi.Được biết, các quan chức sẽ thảo luận khả năng duy trì phối hợp nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên triệt để, được kiểm chứng đầy đủ.Đặc phái viên Hàn-Mỹ-Nhật cũng được kỳ vọng tìm kiếm giải pháp nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện nay trong đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng, sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh song phương tại Hà Nội hồi cuối tháng 2.Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo cũng sẽ dự Đối thoại Shangri-La và gặp gỡ người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác.Đối thoại Shangri-La là diễn đàn thường niên của các các quan chức quốc phòng và an ninh quốc gia, nhằm thúc đẩy thảo luận về các vấn đề trong khu vực châu Á và toàn cầu.Đặc phái viên Biegun dự kiến có bài phát biểu với tựa đề “Vấn đề an ninh và thống nhất trên bán đảo Hàn Quốc” tại một sự kiện do Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc của Mỹ (KEIA) chủ trì ngày 4/6 (giờ địa phương) tại Washington.