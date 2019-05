Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin bà Tonya Ugoretz, Phó Trợ lý Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) phụ trách về an ninh mạng, khi tham dự một buổi thảo luận do một viện nghiên cứu dân sự tổ chức vào ngày 29/5 (giờ địa phương) đã nhận định rằng Bắc Triều Tiên đang bị ảnh hưởng về kinh tế do các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế. Việc nước này tấn công mạng các ngân hàng hay tiền ảo (còn gọi là tiền điện tử hay tiền kỹ thuật số) là phương tiện để kiếm tiền về cho chính quyền.Bà Ugoretz lấy dẫn chứng là vụ tấn công hãng phim Sony của Mỹ vào năm 2014, vụ tấn công Ngân hàng trung ương Bangladesh năm 2016 và tấn công mã độc tống tiền (Ransomware) Ukraina năm 2017, là những vụ tấn công mạng mà Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ đứng sau.Bộ Tư pháp Mỹ tháng 9 năm ngoái từng cáo buộc nhóm tin tặc "Lazarus" của Bắc Triều Tiên đã thực hiện các vụ tấn công này, đồng thời khởi tố Park Jin-hyok, một tin tặc mang quốc tịch miền Bắc thuộc nhóm này.Cũng tại buổi thảo luận cùng ngày, Giám đốc Trung tâm tích hợp thông tin tình báo về các mối đe dọa trên mạng (CTIIC) trực thuộc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (DNI) Erin Joe cho biết đang chú ý đặc biệt đến các vụ tấn công tiền ảo của miền Bắc, bởi đây là một phương thức tấn công mạng tương đối mới.Để ngăn chặn tiền ảo bị sử dụng vào mục đích phi pháp, bà Joe cho rằng giữa các cơ quan Chính phủ Mỹ như FBI cần phải chia sẻ thông tin, tập trung đối phó với các hoạt động phi pháp của tin tặc các nước, trong đó có Bắc Triều Tiên.