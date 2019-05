Nước sông Danube chảy siết cản trở công tác cứu hộ vụ chìm tàu

Photo : YONHAP News

Công tác tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu du lịch trên sông Danube, Budapest của Hungary đang gặp nhiều khó khăn do nước sông chảy siết. Trong đó, thi thể của một trong số 7 nạn nhân thiệt mạng đã bị cuốn trôi tới vị trí cách nơi xảy ra tai nạn đến 10 km.Cảnh sát Hungary đã công bố về địa điểm phát hiện được 7 thi thể các nạn nhân trong vụ chìm tàu. Trong đó, 6 người được tìm thấy ở các địa điểm cách từ 2 km tới 6 km tính từ hiện trường vụ tai nạn. Thi thể cuối cùng được phát hiện ở hạ lưu sông Danube, cách hiện trường 10 km chỉ trong vòng 25 phút sau khi tai nạn xảy ra.Điều này được phân tích là bởi tại Budapest có mưa lớn suốt một tuần qua, khiến nước sông Danube chảy rất siết. Trong ngày 30/5 (giờ địa phương), mực nước sông đạt trên 5m, và được dự báo sẽ dâng lên 6m trong ngày 31/5. Lưu lượng nước trong thời điểm xảy ra tai nạn cao gấp đôi so với thông thường.Theo đó, cơ quan chức năng của Hungary đã hợp tác với Chính phủ Serbia, mở rộng phạm vi tìm kiếm những người mất tích tới tận 30 km phía hạ lưu sông Danube.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đề nghị các nước lân cận nằm ở hạ lưu sông Danube như Croatia, Rumania, Bulgary, Ukraina hợp tác trong việc cứu hộ và tìm kiếm những người mất tích.Bộ Nội vụ Hungary cùng ngày cho biết Chính phủ Áo đã cử 10 nhân viên cứu hộ thuộc lực lượng đặc nhiệm tới Budapest để hỗ trợ.Truyền thông Hungary đưa tin Chính phủ nước này đang chuẩn bị trục vớt tàu “Hableany”. Các chuyên gia đã xem xét một số phương án trục vớt, nhưng cho rằng chưa thể trục vớt ngay do không đảm bảo an toàn.Lúc 9 giờ 5 phút tối ngày 29/5, tàu du lịch cỡ nhỏ “Hableany” bị va chạm với du thuyền cỡ lớn "Viking Sigyn" của Thụy Sĩ, và bị chìm chỉ trong vòng 7 giây. Khi đó, trên tàu chở 33 người Hàn Quốc và hai thủy thủ người địa phương, trong đó có 7 người được cứu hộ thành công, 7 người thiệt mạng, 19 người mất tích.