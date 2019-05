Bãi nhiệm công chức làm rò rỉ cuộc điện đàm lãnh đạo Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30/5 đã mở cuộc họp của Ủy ban kỷ luật do Thứ trưởng Cho Sei-young làm Chủ tịch, quyết định về mức kỷ luật đối với các công chức ngoại giao dính líu tới vụ tiết lộ nội dung cuộc điện đàm của lãnh đạo Hàn-Mỹ.Xét tới tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Ngoại giao quyết định bãi nhiệm công chức ngoại giao thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ, người đã tiết lộ nội dung cuộc điện đàm cho nghị sĩ Khang Hyo-shang của đảng Hàn Quốc tự do.Ban đầu, Bộ Ngoại giao nghi ngờ người này đã tiết lộ hai bí mật ngoại giao khác cho nghị sĩ Khang vào tháng 3 và tháng 4. Tuy nhiên, Bộ đã chỉ áp dụng riêng hành vi tiết lộ nội dung cuộc điện đàm của Tổng thống Hàn-Mỹ khi đưa ra quyết định kỷ luật trên.Cũng có mặt trong cuộc họp của Ủy ban kỷ luật, công chức này giải trình rằng không tiết lộ hai bí mật ngoại giao khác. Khi Ủy ban ra quyết định bãi nhiệm, đại diện pháp lý của người này phản đối, cho rằng quyết định kỷ luật là quá nặng, bởi công chức này không hề cố ý tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện giữa lãnh đạo Hàn-Mỹ. Người này cho biết sẽ đệ trình Bộ Ngoại giao xem xét lại quyết định kỷ luật.Ngoài ra, Ủy ban Kỷ luật cũng đã ra quyết định giảm lương trong vòng ba tháng đối với một nhân viên khác cũng thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ, vì đã in nội dung cuộc điện đàm của lãnh đạo Hàn-Mỹ để dễ đọc.Một công chức cấp Công sứ thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ đang bị cáo buộc sơ suất trong quản lý bí mật ngoại giao. Do đây là công chức cấp cao, nên quyết định kỷ luật sẽ do Ủy ban Kỷ luật trung ương đưa ra trong tuần này.