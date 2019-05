Chỉ số kinh tế đồng loạt chấm dứt xu thế giảm

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 31/5 đã công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 4", cho thấy tình hình sản xuất và đầu tư công nghiệp có phần tăng so với tháng trước, nhưng tiêu thụ lại giảm sút.Theo báo cáo trên, sản lượng công nghiệp của ngành dịch vụ và công nghiệp trọng điểm đều tăng 0,7% so với tháng trước. Đặc biệt, trong ngành công nghiệp trọng điểm, sản lượng chíp bán dẫn và dầu tinh chế đều tăng.Doanh số bán lẻ, số liệu phản ánh tình hình tiêu thụ, lại giảm 1,2% so với tháng trước. Doanh số bán các mặt hàng gia dụng, thiết bị liên lạc, máy tính đều giảm mạnh. Kết quả này được phân tích là do chịu tác động của hiệu ứng cơ sở từ việc doanh số các mặt hàng mới ra mắt trong tháng 3 tăng cao như thiết bị liên lạc, máy lọc không khí, máy sấy.Trong đầu tư thiết bị, đầu tư về lĩnh vực xe ô tô và thiết bị vận chuyển giảm, song đầu tư các loại máy móc lại tăng 4,6% so với tháng trước. Tuy nhiên, chỉ số hoàn thành thi công, số liệu phản ánh kết quả thi công công trình, lại giảm 2,8%.Các chỉ số thể hiện tình hình kinh tế đã ngừng xu thể giảm. Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế và chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đều ghi nhận mức tương tự so với tháng trước. Đây là lần đầu tiên sau 11 tháng, các chỉ số này đồng loạt ngừng xu thế giảm.Tuy nhiên, theo Cơ quan thông kế quốc gia, việc xu hướng giảm kinh tế đã chấm dứt vẫn chưa phản ánh được những ảnh hưởng từ mâu thuẫn thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Do đó, khó có thể kết luận kinh tế Hàn Quốc đã khôi phục đà phát triển.Cũng vì lý do này, cùng ngày, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản hiện hành là 1,75%/năm trong tháng 6 năm nay. Đây là lần đóng băng lãi suất tháng thứ 6 liên tiếp.