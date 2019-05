Bộ trưởng Quốc phòng tham dự Đối thoại Shangri-La tại Singapore

Photo : YONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á lần thứ 18, còn gọi là "Đối thoại Shangri-La", với sự quy tụ của Bộ trưởng Quốc phòng các nước lớn đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương và châu Âu trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc, diễn ra từ ngày 31/5 đến 2/6 tại Singapore.Đối thoại Shangri-La do Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (IISS) tổ chức lần này dự kiến thảo luận trọng tâm vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, phi hạt nhân hoá bán đảo Hàn Quốc, cùng nhiều vấn đề an ninh nổi cộm.Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo sẽ có bài phát biểu về chủ đề "An ninh bán đảo Hàn Quốc và giai đoạn tiếp theo" tại phiên họp toàn thể vào ngày 1/6. Tại đây, Bộ trưởng Jeong sẽ giải thích những nỗ lực của Seoul trong việc xây dựng nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, cũng như giảm nhẹ căng thẳng và gây dựng lòng tin với Bắc Triều Tiên, đồng thời kêu gọi sự hợp tác và ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Hàn Quốc cũng sẽ giới thiệu "cơ chế mới trên bán đảo Hàn Quốc", một trật tự mới được mở ra dựa trên nền hoà bình của bán đảo Hàn Quốc cho hoà bình và thịnh vượng của khu vực Đông Á.Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Jeong sẽ có các cuộc họp song phương, đa phương với người đứng đầu Bộ Quốc phòng của các nước lớn. Đầu tiên là Hội nghị cấp Bộ trưởng Quốc phòng ba bên Hàn-Mỹ-Nhật vào ngày 2/6, dự kiến tập trung thảo luận các vấn đền an ninh trên bán đảo Hàn Quốc như hạt nhân và tên lửa của miền Bắc.Hội đàm cấp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Trung cũng đã được xác nhận, thu hút sự chú ý về việc hai bên có thể tháo gỡ được vấn đề giao lưu quân sự song phương. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Nhật có diễn ra hay không. Nếu có, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của Bộ Quốc phòng hai nước sau những xung đột về ra-đa trên biển.