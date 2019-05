Người hút thuốc lá có nguy cơ tử vong cao gấp 1,6 lần

Photo : YONHAP News

Nhân Ngày thế giới không thuốc lá (31/5), Viện phát triển bảo hiểm Hàn Quốc (KIDI) cùng ngày đã công bố một kết quả phân tích những người tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Hàn Quốc giai đoạn 2011-2017.Kết quả cho thấy tỷ lệ tử vong ở nam giới hút thuốc lá cao gấp 1,6 lần so với nam giới không hút thuốc. Xét theo độ tuổi, tỷ lệ tử vong ở độ tuổi 50 cao gấp 1,8 lần, độ tuổi 40 và 60 cao gấp 1,7 lần, độ tuổi 20 là 1,6 lần, độ tuổi 30 là 1,4 lần, cho thấy hút thuốc lá làm gia tăng nguy cơ tử vong ở tất cả các nhóm tuổi.Do số liệu thống kê ít, nên phụ nữ được khỏi loại đối tượng phân tích.Ngoài ra, tỷ lệ mắc ung thư ở nhóm hút thuốc lá cao gấp 1,3 lần so với nhóm không hút thuốc lá. Tỷ lệ phải nhập viện điều trị bệnh tật ở nhóm hút thuốc lá cao gấp 1,5 lần, tỷ lệ phẫu thuật cao hơn 1,4 lần so với nhóm không hút thuốc.Phân tích trên chỉ ra rằng những người không hút thuốc lá sống thọ hơn 8 năm so với những người hút thuốc.