Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật cam kết nỗ lực phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật mới đây đã cam kết duy trì hợp tác chặt chẽ nhằm ủng hộ các nỗ lực ngoại giao trong tiến trình phi hạt nhân hóa triệt để và thiết lập hòa bình dài lâu trên bán đảo Hàn Quốc.Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã đưa ra cam kết trên vào ngày 2/6 (giờ địa phương) tại hội đàm ba bên ở Singapore, bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á lần thứ 18, còn gọi là "Đối thoại Shangri-La".Sau cuộc hội đàm kéo dài 100 phút, lãnh đạo quốc phòng ba nước đã đưa ra thông cáo chung, nhất trí về sự cần thiết phải duy trì hợp tác quốc tế nhằm gây sức ép, ngăn chặn và loại trừ các hoạt động vận chuyển trái phép giữa các tàu của Bắc Triều Tiên.Ba nước cũng đã nhất trí về tầm quan trọng của việc thi hành đầy đủ các nghị quyết cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trong thông cáo chung, lãnh đạo quốc phòng ba nước khẳng định mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế chính là việc Bình Nhưỡng phải tuân thủ nghĩa vụ quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, kêu gọi miền Bắc giải trừ chương trình vũ khí hạt nhân một cách được kiểm chứng và không thể đảo ngược.Ngoài ra, Bộ trưởng quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật cũng chia sẻ đánh giá về những vụ phóng tên lửa mới đây của Bắc Triều Tiên và nhất trí giám sát chặt chẽ tình hình.