Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Nhật lần đầu hội đàm kể từ sau tranh cãi ra-đa

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Nhật đã lần đầu tổ chức hội đàm tại Singapore ngày 1/6 (giờ địa phương), kể từ khi quan hệ quân sự song phương xấu đi do mâu thuẫn ra-đa trên biển hồi cuối năm ngoái.Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Nhật Bản Takeshi Iwaya đã thảo luận trong vòng 30 phút, bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á lần thứ 18, còn gọi là "Đối thoại Shangri-La".Theo đó, hai bên đã nhất trí hợp tác để cải thiện quan hệ song phương và ứng phó trước các vấn đề liên quan tới Bắc Triều Tiên, dù chưa thể thu hẹp bất đồng về mâu thuẫn ra-đa trên biển.Ngày 20/12/2018, tàu khu trục của Hải quân Hàn Quốc tiến hành cứu hộ tàu cá Bắc Triều Tiên gặp nạn. Khi đó, Nhật Bản lên án việc tàu Hàn Quốc nhắm ra-đa điều khiển hỏa lực vào máy bay tuần tra của Lực lượng phòng vệ trên biển của nước này bay gần đó. Đáp lại, Seoul khẳng định nguyên nhân sự việc là do máy bay tuần tra của Tokyo đã bay thấp, đe dọa tàu chiến Hàn Quốc.Được biết, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi Iwaya đã nhắc lại lập trường của Tokyo, bảo vệ hành động của máy bay tuần tra Nhật Bản. Trong khi đó, Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo đã bác bỏ cáo buộc của phía Nhật Bản, đề nghị Tokyo tránh để các trường hợp tương tự xảy ra.Tuy nhiên, lãnh đạo quốc phòng Hàn-Nhật đã nhất trí về tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng song phương nhằm duy trì an ninh tại khu vực Đông Á, giữa bối cảnh các vụ phóng tên lửa tầm ngắn của Bắc Triều Tiên hồi cuối tháng trước. Hai bên cũng cam kết cải thiện quan hệ giữa giới chức quốc phòng hai nước.