Cân nhắc công tác tìm kiếmdưới nước các nạn nhân của vụ chìm tàu

Chính phủ Hàn Quốc và Hungary hôm thứ Hai (3/6) sẽ đưa ra quyết định có tiếnhành công tác tìm kiếm dưới nước các nạn nhân bị mất tích trong vụ chìm tàu dulịch trên sông Danube, thủ đô Budapest ngày 29/5 (giờ địa phương) hay không.Các quan chức phụ trách công tác ứng phó khẩn cấp dự kiến sẽ thảo luận về vấnđề trên, do mực nước trên sông Danube có khả năng sẽ rút xuống vào sáng ngày3/6, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm dưới nước. Trước đó, đội lặnchuyên nghiệp của hai nước đã không thể tiến hành công tác trên do dòng nước chảyxiết và tầm nhìn dưới nước bị hạn chế.Được biết, giới chức Hungary đã cân nhắc trục vớt chiếc tàu gặp nạn trướckhi bắt đồng công tác tìm kiếm dưới nước để đảm bảo an toàn cho các thợ lặntham gia nhiệm vụ.Tuy nhiên, phía Hàn Quốc đang đặt ưu tiên cho việc tìm kiếm dưới nước vàcác biện pháp giải cứu, để đảm bảo rằng tất cả những nạn nhân mất tích được tìmkiếm trước tiên.Chính phủ Hàn-Hungary đang xúc tiến nỗ lực ứng phó khẩn cấp sau vụ một tàudu lịch chở 33 du khách Hàn Quốc va chạm với một du thuyền lớn hơn và chìm xuốngdòng sông Danube, đoạn chảy qua trung tâm thủ đô Budapest hồi giữa tuần trước.Bất chấp việc mở rộng phạm vi tìm kiếm ra 50 km xung quanh nơi xảy ra vụtai nạn thảm khốc với sự huy động của trực thăng, tàu thuyền và nhiều nguồn lựckhác, 19 nạn nhân Hàn Quốc hiện vẫn đang mất tích.