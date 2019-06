Xuất khẩu sụt giảm trong6 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm 1/6 cho biết, xuất khẩucủa Hàn Quốc trong tháng 5 đã giảm trong 6 tháng liên tiếp, nguyên nhân chủ yếuxuất phát từ sản lượng xuất khẩu chip bán dẫn chững lại và nền kinh tếTrung Quốc có dấu hiệu suy thoái.Cụ thể, xuất khẩu trong tháng trước đã giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Theo Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt45,9 tỷ USD trong tháng 5, giảm tới 50,68% so với một năm trước đó. Nhập khẩugiảm 1,9%, đạt 43,64 tỷ USD.Thặng dư thương mại trong tháng trước đạt 2,27 tỷ USD, ghi nhận 88 thángliên tiếp đạt thặng dư, tức lượng xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu.Tuy nhiên, mức thặng dư trên đã co hẹp so với mức 5,13 tỷ USD và 4 tỷ USD củatháng 3 và tháng 4 năm nay.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên nhấn mạnh việc sản lượng xuất khẩucác sản phẩm chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu trọng yếu của Hàn Quốc, đã lao dốctới 30% trong tháng 5.Mặc dù vậy, Bộ nhận định rằng diễn biến khởi sắc trong xuất khẩu pin có thểsạc được, ô tô điện và màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED)đã bù lấp phần nào cho tình trạng sụt giảm chung của lĩnh vực xuất khẩu.