Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc dự báo kinh tế năm 2019 tăng trưởng 2,2%

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) thuộc Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 3/6 công bố báo cáo "Xu hướng và triển vọng kinh tế quý II năm 2019". Trong đó, cơ quan này nhận định kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,2% trong năm nay, giảm 0,2% so với dự báo đưa ra trước đó. KERI đánh giá xuất khẩu đang bị thu hẹp mạnh, đầu tư cũng ngày một chững lại, làm chậm xu hướng hồi phục của tiêu thụ nội địa.Trước đó, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), Viện nghiên cứu tài chính Hàn Quốc (KIF), và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cũng đã lần lượt hạ dự báo về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay, từ 2,6% xuống 2,4%. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) được cho là cũng sẽ hạ dự báo xuống 2,5% trong tháng sau.Viện nghiên cứu kinh tế dự báo trong năm nay, xuất khẩu chỉ tăng 1,4%, chưa bằng một nửa so với mức dự báo trước đó là 2,9%. Nguyên nhân chính là do mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung ngày một sâu sắc hơn, thị trường xuất khẩu các nước lớn tăng chậm do nền kinh tế toàn cầu đi xuống, năng lực cạnh tranh giá thành chíp bán dẫn và các mặt hàng xuất khẩu chủ lực giảm.Ngoài ra, Viện nghiên cứu này cũng dự báo đầu tư thiết bị và đầu tư xây dựng sẽ tăng trưởng âm 5% trong năm nay. Tiêu dùng tư nhân được dự báo tăng 2,3%, thấp hơn 0,2% so với dự báo trước đó.Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc nhận định giá tiêu dùng sẽ chỉ dừng ở mức tăng 0,8% trong năm 2019. Thặng dư cán cân vãng lai đạt 56 tỷ USD, thấp hơn 20,4 tỷ USD so với năm ngoái. Thặng dư cán cân hàng hóa giảm mạnh, trong khi cán cân dịch vụ tiếp tục thâm hụt. Tỷ giá won-USD dự báo sẽ đạt 1.180 won đổi 1 USD, giá trị đồng won giảm khoảng 100 won so với năm ngoái (1.089 won đổi 1 USD).