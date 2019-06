Sân vận động Wembley củaAnh bùng nổ cùng BTS

Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc nam hàng đầu K-pop BTS (Đoàn thiếu niên chống đạn) ngày 1/6 (giờđịa phương) đã “đốt cháy” Sân vận động Wembley, thủ đô London (Anh) bằng các bảnhit cùng 60.000 khán giả cuồng nhiệt đến từ Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức vànhiều quốc gia khác.Đây là khoảnh khắc rất đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc đang lên của BTS.Buổi biểu diễn là concert đầu tiên của nhóm tại Sân vận động Wembley, trái timcủa nước Anh, cũng là quê hương của các ban nhạc huyền thoại như The Beatles vàQueen.Được mệnh danh là “The Beatles của thế kỷ XXI”, 7 chàng trai Hàn Quốc đãhoàn toàn khuấy đảo Wembley, làm sống dậy những khoảnh khắc của các ban nhạcmang tính biểu tượng nơi xứ sở xương mù.Trưởng nhóm RM đã mở màn concert một cách hóm hỉnh khi phát biểu bằng giọngAnh kiểu cách. Các thành viên Jin và Jungkook cũng đã nhại một số từ ngữ theo lốinói của người Anh, khiến những tràng cười không ngừng vang lên trên khán đài.Trong khi đó, Suga của BTS đã chia sẻ cảm xúc choáng ngợp, nói rằng không thểtin nhóm đã tới Wembley, nơi mà các thành viên chỉ từng được chứng kiến quaTV.BTS đã trình diễn bản hit toàn cầu mới đây “Boy With Luv”, vốn đã leo lên vịtrí thứ 8 trên bảng xếp hạng Billboard 100 của Mỹ, cũng như các “siêu phẩm” như“Dope”, “Fire”, “Idol” và “Fake Love”, đốt cháy sân khấu trong vòng gần ba giờđồng hồ.Sau khi càn quét London, 7 chàng trai sẽ thẳng tiến tới Pháp để biểu diễn tạiSân vận động Stade de France, tỉnh Saint Denis, phía Bắc thủ đô Paris, tiếp tụcchuyến lưu diễn vòng quanh thế giới có tên “Love Yourself: Speak Yourself”.