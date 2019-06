Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế giảm 0,4% trong quý I năm 2019

Photo : YONHAP News

Tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong quý I năm 2019 được cho là kém khởi sắc hơn so với triển vọng đưa ra trước đó, thể hiện việc nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á đang trong tình trạng tồi tệ hơn so với kỳ vọng.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (4/6) thông báo, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc ước tính ước tính đạt 455.810 tỷ won (hơn 386 tỷ USD) trong ba tháng đầu năm nay. Như vậy, GDP trong quý I năm nay đã co hẹp 0,4% so với quý IV năm 2018. Đây số liệu đáng lo ngại nhất kể từ khi Tổng sản phẩm quốc nội sụt giảm tới 3,2% trong quý IV năm 2008 giữa bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu.Số liệu trên cũng khá nghiêm trọng hơn so với dự đoán trước đó của BOK đưa ra hồi tháng 4, rằng GDP chỉ co hẹp 0,3 trong quý I năm 2019.Tổng thu nhập quốc dân (GNI) của Hàn Quốc cũng cho thấy sự giảm sút nhẹ. Cụ thể, GNI quý I năm nay đã giảm 0,3% so với quý IV năm 2018 và giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Tuy nhiên, theo nhận định của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, Tổng sản phẩm quốc nội trong ba tháng đầu năm đã tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2018. Theo lĩnh vực, ngành nông-lâm-thủy sản tăng trưởng 4,7%, ngành chế tạo giảm 3,3%, lĩnh vực xây dựng giảm 1% và ngành dịch vụ tăng 0,8%.