“Các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên vừa qua có thể vi phạm nghị quyết Liên hợp quốc”

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn Tập đoàn phát thanh truyền hình Sinclair của Mỹ hôm 3/6 (theo giờ Thụy Sĩ) Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Bắc Triều Tiên “có thể” đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với vụ phóng tên lửa hồi tháng trước, nhưng nhấn mạnh điều quan trọng là phải tập trung vào mục tiêu cuối cùng là giải trừ hạt nhân.Washington đã và đang gửi đi những thông điệp khá mâu thuẫn liên quan tới các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng vào ngày 9/5. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông nhìn nhận động thái trên khác với chính Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton, vốn đã lên án các vụ thử vũ khí của miền Bắc là vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Lần này, Ngoại trưởng Mỹ không khẳng định hoàn toàn chắc chắn về việc Bắc Triều Tiên vi phạm cấm vận, mà thay vào đó nhấn mạnh mục đích cao nhất của Mỹ và cộng đồng quốc tế là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Ông Pompeo cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc tăng cường cấm vận, phù hợp với các nghị quyết của Liên hợp quốc nhằm khiến Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Ông cũng bày tỏ cảm ơn Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong thi hành trừng phạt, để đạt được mục tiêu đã đề ra tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore tháng 6 năm 2018.Ngoài ra, Ngoại trưởng Pompeo nhận định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-in là người khá “lý trí” và luôn “nỗ lực để có được những thành quả mà mình đặt ra”. Đồng thời, quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng Washington mong muốn thấy được hành động thực chất từ Bình Nhưỡng.