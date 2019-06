Giá tiêu dùng tăng dưới 1% trong 5 tháng liên tiếp

Photo : KBS News

Số liệu của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm thứ Ba (4/6) cho thấy, giá tiêu dùng trong tháng 5 đã duy trì ổn định, có mức tăng dưới 1% trong 5 tháng liên tiếp.Cụ thể, giá tiêu dùng trong tháng 5 đã tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu xuất phát từ chính sách cải thiện phúc lợi xã hội và miễn phí giáo dục của Chính phủ. Số liệu trên là mức tăng thấp nhất của tất cả các tháng 5 kể từ năm 2015, khi giá tiêu dùng chỉ tăng 0,6%.Như vậy, đã 5 tháng liên tiếp giá tiêu dùng của Hàn Quốc không tăng quá 1%. Trước đó, kỷ lục duy trì giá tiêu dùng ổn định dưới 1% là 10 tháng, trong khoảng từ tháng 2 tới tháng 11 năm 2015.Trong khi giá các mặt hàng xăng dầu trong tháng 5 đã giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, giá nông sản, sản phẩm chế biến từ vật nuôi và thủy sản lại tăng 1,2%. Giá các mặt hàng công nghiệp chỉ tăng 0,3%. Giá dịch vụ cũng chỉ tăng 1,8%, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 12 năm 1999. Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 cũng tăng 0,2% so với một tháng trước đó.