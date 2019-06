Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt hơn 33.000 USD sau khi điều chỉnh năm cơ sở

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (4/6) thông báo, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm ngoái đã đạt mức kỷ lục hơn 33.000 USD, tăng hơn 2.000 USD so với đánh giá đưa ra trước đó. Nguyên nhân là do sự điều chỉnh năm cơ sở đánh giá, nhằm khớp số liệu của Hàn Quốc với các quốc gia khác.Theo lần điều chỉnh mới nhất, BOK đã thay đổi năm cơ sở từ 2010 sang 2015, dẫn tới thay đổi trong tổng sản lượng và giá trị cộng thêm của từng ngành công nghiệp, từ đó cấu thành một nguồn số liệu và kiểm kê kinh tế hoàn toàn mới.Kết quả là, Tổng thu nhập quốc dân (GNI) trên đầu người đã đạt 33.434 USD trong năm 2018, cao hơn so với 31.349 USD trước khi thay đổi năm tham chiếu.Nhận ra đóng góp của các phần mềm tự phát triển vào việc cải thiện năng suất và tính hiệu quả về mặt dài hạn, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cũng đã thay đổi định nghĩa về phần mềm tự phát triển, coi đây không phải là khoản chi tiêu, mà là khoản đầu tư vào các sản phẩm sở hữu trí tuệ.BOK nhận định, nhờ lần điều chỉnh này, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên danh nghĩa của năm 2015 đã được kích lên 6%, còn mức tăng trưởng hàng năm của GDP được đẩy lên trung bình 0,2% trong giai đoạn từ năm 2001 tới 2018.Bên cạnh đó, Tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người đã được nới rộng 5,8% hàng năm (tính theo đồng đô-la Mỹ) trong thời kỳ này.