Sức khỏe là nguyên nhân chính dẫn tới mâu thuẫn gia đình

Photo : Getty Images Bank

Một kết quả điều tra cho thấy mâu thuẫn trong gia đình chủ yếu do các nguyên nhân về sức khỏe, khó khăn kinh tế, vấn đề xin việc, thất nghiệp.Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA) cùng Viện nghiên cứu phúc lợi xã hội Đại học quốc gia Seoul công bố một kết quả điều tra tiến hành với 4.266 hộ gia đình trên toàn quốc, trong vòng từ tháng 2 tới tháng 5 năm ngoái. Trong đó, 48% hộ trả lời rằng sức khỏe của các thành viên là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới các mâu thuẫn trong gia đình.Nguyên nhân tiếp theo là "khó khăn về kinh tế", như nợ nần chiếm 20,8%, "vấn đề xin việc làm, thất nghiệp" chiếm 10,2%. Một số nguyên nhân khác được kể đến là "giáo dục con cái" (7%), "quan hệ giữa các thành viên trong gia đình" (3,8%), "vấn đề về nhà ở" (3,4%), "vấn đề kết hôn của con cái" (3,3%).Căn cứ theo thu nhập, có 62,7% hộ gia đình thu nhập nhập thấp trả lời "sức khỏe của các thành viên trong gia đình" là nguyên nhân chính dẫn tới mâu thuẫn. Tỷ lệ chọn nguyên nhân này ở các gia đình còn lại là 39,8%.Tỷ lệ chọn nguyên nhân "khó khăn về kinh tế" ở các gia đình thu nhập thấp là 23,9%, cũng cao hơn so với các hộ gia đình còn lại là (19,1%). Tuy nhiên, tỷ lệ chọn các lý do khác như "vấn đề xin việc và thất nghiệp", "giáo dục con cái", "quan hệ giữa các thành viên trong gia đình" ở các hộ gia đình thu nhập thấp lại thấp hơn các hộ gia đình bình thường.