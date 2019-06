Tướng Hàn Quốc sẽ chỉ huy cuộc diễn tập kiểm chứng quyền tác chiến thời chiến

Photo : YONHAP News

Theo kế hoạch, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chỉ huy chung (command-post exercise - CPX) mang tên "Dongmaeng 19-2" (Đồng minh 19-2) vào tháng 8 tới, nhằm kiểm chứng năng lực tác chiến ban đầu (IOC), đánh giá khả năng thực hiện quyền tác chiến thời chiến của quân đội Hàn Quốc.Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc ngày 4/6 cho biết Bộ Tư lệnh liên quân tương lai sẽ chỉ huy cuộc tập trận này. Chức Tư lệnh sẽ do một Đại tướng quân đội Hàn Quốc nắm giữ, chức Phó Tư lệnh do một Đại tướng quân đội Mỹ đảm trách. Hai nước sẽ lập ra một nhóm kiểm chứng chung gồm khoảng 50 người, để tiến hành công tác kiểm chứng một cách hiệu quả và khách quan nhất.Trong cuộc diễn tập vào tháng 8 tới, chức Tư lệnh sẽ do Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Park Han-ki tạm thời phụ trách và Tư lệnh Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Abrams sẽ đảm nhiệm chức Phó Tư lệnh.Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã có cuộc hội đàm với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tại Seoul vào ngày 2/6. Hai bên đã phê chuẩn phương án bổ nhiệm riêng một Đại tướng trong quân đội Hàn Quốc giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh liên quân tương lai, thay vì để Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc kiêm nhiệm chức vụ này.Nội dung của cuộc tập trận "Dongmaeng 19-2" là giả định về các tình huống nguy cấp. Đại tướng Hàn Quốc giữ chức Tư lệnh sẽ chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và cả binh lực trong nước, đưa ra phán đoán về quy mô quân đội Mỹ cần tăng viện thêm để yêu cầu với phía Mỹ, nhằm chặn đứng nguy cơ chiến tranh và sự tấn công của quân địch.