Phủ Tổng thống đề xuất họp với Chủ tịch 5 đảng và họp riêng với đảng Hàn Quốc tự do

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã đề xuất với chính giới về phương án xúc tiến đồng thời cuộc họp giữa Tổng thống Moon Jae-in với Chủ tịch 5 đảng và cuộc họp riêng với Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn.Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Phủ Tổng thống Kang Ki-jeong, trong buổi họp báo ngày 4/6, đã trình bày về quá trình đàm phán với đảng Hàn Quốc tự do, trong đó có nội dung về đề xuất trên.Phủ Tổng thống đề xuất thời điểm cuộc họp là vào chiều ngày 7/6, trước khi Tổng thống Moon Jae-in lên đường công du ba nước Bắc Âu vào ngày 9/6 tới.Tuy nhiên, đảng đối lập Hàn Quốc tự do lại đề xuất ngược lại về việc tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống với Chủ tịch 3 đảng lớn và cuộc họp riêng với Chủ tịch Hwang Kyo-ahn. Điều này đồng nghĩa việc đảng này từ chối đề xuất của Phủ Tổng thống.Cố vấn Kang nhấn mạnh Quốc hội phải sớm hoạt động bình thường trở lại để đối phó với nhiều vấn đề nổi cộm hiện nay, như ngân sách bổ sung, viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên, dịch tả lợn châu Phi và vụ chìm tàu du lịch ở Hungary.Trong khi đó, Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn nhấn mạnh Tổng thống phải gặp Chủ tịch đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, trước khi lên đường công du ba nước Bắc Âu vào ngày 9/6.