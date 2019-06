Hàn Quốc bắt tay với Nga nghiên cứu chung pin nguyên tử

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc cùng Tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (ROSATOM) đã tổ chức hội nghị "Ủy ban năng lượng nguyên tử Hàn-Nga" lần thứ 19, tại Seoul vào ngày 4/6, kéo dài trong hai ngày.Hai bên nhất trí triển khai hợp tác nghiên cứu về pin Betavoltaic, tích hợp công nghệ làm giàu nguyên liệu của Nga và công nghệ chíp bán dẫn của Hàn Quốc. Betavoltaic là loại pin cỡ nhỏ, được sản xuất bằng cách hấp thụ tia Beta phát ra từ đồng vị phóng xạ lên chíp bán dẫn, được sử dụng để cung cấp điện cho cảm ứng giám sát an toàn, hoặc thiết bị siêu nhỏ.Ngoài ra, cơ quan hai nước cũng nhất trí nghiên cứu và phát triển nguyên liệu hạt nhân có độ an toàn và hiệu suất cao. Hai nước dự kiến sẽ bắt tay vào nghiên cứu và phát triển rô-bốt phá dỡ nhà máy điện nguyên tử, tăng cường hợp tác ở lĩnh vực an toàn năng lượng nguyên tử, tìm kiếm phương án nghiên cứu chung để phát triển công nghệ phá dỡ nhà máy điện nguyên tử, xử lý rác thải phóng xạ.Seoul và Mat-xcơ-va bắt đầu tổ chức hội nghị đầu tiên của Ủy ban năng lượng nguyên tử Hàn-Nga vào năm 1991, nhằm chia sẻ chính sách về năng lượng nguyên tử, tăng cường hợp tác ở lĩnh vực này. Tham dự hội nghị lần thứ 19 có khoảng 40 chuyên gia đến từ hai nước, thảo luận về 27 công nghệ ở 4 lĩnh vực là nghiên cứu phát triển và an toàn năng lượng nguyên tử, sử dụng tia phóng xạ, phá dỡ nhà máy điện nguyên tử và xử lý chất thải phóng xạ.