Công nhân đình công, chiếm giữ hàng ngàn cẩu tháp trên toàn quốc

Photo : YONHAP News

Các công nhân điều khiển cẩu tháp trực thuộc hai liên đoàn lao động lớn của Hàn Quốc đã tiến hành biểu tình hôm thứ Ba (4/6), kêu gọi tăng lương và cấm sử dụng các loại cẩu tháp cỡ nhỏ. Công nhân đã chiếm giữ hàng ngàn chiếc cẩu tháp tại các công trường xây dựng trên cả nước từ chiều ngày 3/6 và tiến hành bãi công trong buồng lái trên cao.Trước đó, Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc và Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch biểu tình vô thời hạn của các công nhân lái cẩu tháp. Hai đại gia giới lao động của Hàn Quốc ước tính khoảng 2.300 công nhân sẽ tham gia đình công.Các công nhân kêu gọi tăng 7% lương và cải thiện điều kiện lao động. Họ cũng hối thúc Chính phủ cấm việc sử dụng các loại cẩu tháp có trọng tải dưới 3 tấn. Cẩu tháp cỡ nhỏ được hoạt động với thiết bị điều khiển từ xa. Để lái cẩu tháp cỡ này không cần giấy phép do Nhà nước cấp mà chỉ cần 20 giờ huấn luyện. Các liên đoàn lao động khẳng định Chính phủ đã không có biện pháp đối phó đúng đắn với các vụ tai nạn do cẩu tháp cỡ nhỏ gây ra.Giới phân tích nhận định vụ biểu tình xuất phát từ thực tế rằng việc sử dụng cẩu tháp cỡ nhỏ thường xuyên sẽ đe dọa đến miếng cơm manh áo của các công nhân lái cẩu.Theo dự kiến, cuộc đình công sẽ diễn ra tại 2.300 cẩu tháp trên cả nước, tức 60-70% tổng số cẩu tháp tại các công trường xây dựng. Công nhân sẽ ngủ trong buồng lái cẩu và được các đồng nghiệp tiếp cơm từ dưới mặt đất.Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đang triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, như đặt đệm hơi dưới mặt đất, phòng trường hợp xảy ra tai nạn.Cẩu tháp hay cần trục tháp là loại cần trục có bộ phận thân tháp lắp ráp từ các đoạn tháp rời, tăng dần theo chiều cao của công trình, có tầm với rất lớn (có thể đến 50m), thường được dùng trong xây dựng cao ốc và các công trình xây dựng lớn.