Lần đầu sửa đổi thuế rượu bia trong vòng 50 năm

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và Chính phủ sáng ngày 5/6 đã nhóm họp tại Quốc hội, công bố phương án sửa đổi thuế rượu bia, lần đầu tiên sau hơn 50 năm, kể từ năm 1968.Thuế rượu bia hiện hành được áp trực tiếp lên giá xuất xưởng của rượu bia theo một mức thuế nhất định. Phương thức này làm dấy lên tranh cãi về tính công bằng giữa bia sản xuất trong nước với bia nhập khẩu. Đó là bởi thuế bia nhập khẩu được đánh trên mức giá nhập khẩu khai báo, trong khi thuế bia sản xuất trong nước lại đánh theo mức giá xuất xưởng, tức bao gồm cả các chi phí bán hàng, lợi nhuận, nên gánh nặng thuế cao hơn.Theo đó, Chính phủ và đảng cầm quyền quyết định chuyển sang đánh thuế theo độ cồn và dung tích của các sản phẩm rượu bia. Bia sẽ bị áp thuế 830 won (0,7 USD) trên một lít, và rượu gạo makgeolli bị áp thuế 42 won (0,04 USD) cho một lít. Mức thuế sẽ được tăng theo từng năm, phản ánh theo mức tăng vật giá.Theo đó, nếu là bia lon thì được giảm khoảng 415 won (0,35 USD) tiền thuế trên một lít so với hiện nay. Ngược lại, bia chai và bia tươi thì sẽ tăng thêm 23 won (0,02 USD) thuế và 445 won (0,38 USD) thuế trên một lít so với mức thuế hiện tại.Về một số ý kiến lo ngại giá bia tươi sẽ tăng theo, Chính phủ giải thích rằng thông thường, doanh nghiệp sản xuất đồng thời cả bia tươi và bia lon, nên lợi ích và thiệt hại sẽ bù trừ cho nhau, không có chuyện tăng giá đột ngột. Ngoài ra, Chính phủ có kế hoạch giảm 20% thuế bia tươi trong vòng hai năm.Với các loại rượu chưng cất, trong đó có rượu soju, Chính phủ quyết định tạm thời chưa áp dụng thay đổi về thuế, do lo ngại có thể gây hỗn loạn cho doanh nghiệp.Mặt khác, Chính phủ quyết định tiếp tục giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô thêm 6 tháng, cho tới cuối năm nay. Biện pháp này đã được thực thi từ tháng 7 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô trong vòng hơn một năm.Dự thảo sửa đổi luật thuế với các nội dung trên sẽ được Chính phủ trình lên Quốc hội vào đầu tháng 9.