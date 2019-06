Ngân hàng thế giới hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo “Triển vọng kinh tế toàn cầu” công bố ngày 4/6, Ngân hàng thế giới (WB) dự báo nền kinh tế thế giới chỉ tăng trưởng 2,6% trong năm 2019, giảm 0,3% so với dự báo trước đó mà cơ quan này đưa ra hồi tháng 1 năm nay. Khi đó, tổ chức này dự báo mức tăng trưởng 2,7% cho năm 2020 và 2,9% cho năm 2021.WB nhận định xung lực cho tăng trưởng là hết sức mong manh và cảnh báo về các nguy cơ tiềm tàng như tranh cãi thương mại Mỹ-Trung, bất ổn tài chính tại các thị trường mới nổi và sự suy yếu kinh tế ngoài dự kiến ở các quốc gia phát triển.Trong các nền kinh tế lớn, Mỹ được dự báo tăng trưởng 2,5% trong năm nay, trước khi giảm xuống 1,7% trong năm sau. Châu Âu và Trung Á, trừ Thổ Nhĩ Kỳ, được kỳ vọng đạt tăng trưởng 2,4%. Đối với 19 nước thuộc khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Euro), WB dự báo tỷ lệ này chỉ là 1,2%, thấp hơn so với mức dự báo 1,6% hồi đầu năm.Tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay dự kiến sẽ giảm còn 6,2% so với 6,6% của năm ngoái. Nhật Bản có thể tăng trưởng 0,8%, còn khu vực Đông Á-Thái Bình Dương được dự báo tăng trưởng 5,9%.Hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin, tân Chủ tịch Ngân hàng thế giới David Malpass đã phát biểu trước báo giới rằng tăng trưởng toàn cầu là rất “yếu ớt” và sự chững lại của kinh tế đang cản trở tiến triển trong cuộc chiến chống đói nghèo. Ông Malpass cũng nhấn mạnh rằng triển vọng kinh tế toàn cầu, cả về ngắn hạn và dài hạn, đang phải đối mặt với “nhiều thách thức to lớn”.