“Hoạt động vận chuyển trái phép giữa các tàu là nguồn tài trợ cho chương trình hạt nhân miền Bắc”

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Andrea Thompson mới đây đã cam kết duy trì sức ép với Bắc Triều Tiên để ngăn cản các hoạt động trái phép của miền Bắc.Phát biểu ngày 4/6 (giờ địa phương) sau khi dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á lần thứ 18 (còn gọi là Đối thoại Shangri-La) tại Singapore, bà Thompson khẳng định hoạt động vận chuyển trái phép giữa các tàu trên biển chính là nguồn tài trợ cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.Theo đó, hàng hóa được nhập khẩu vào Bắc Triều Tiên thông qua cách thức này, dù là than đá, dầu mỏ hay các hàng hóa cao cấp, xa xỉ, đều rơi vào tay chính quyền miền Bắc chứ không phải người dân và cuối cùng là phục vụ cho tham vọng phát triển hạt nhân và tên lửa.Cũng theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, các nước trong khu vực đều nắm rõ tình hình và đang cùng nhau chung tay ngăn chặn hành vi né tránh cấm vận của miền Bắc.Washington cảm kích trước sự cộng tác của các bên liên quan và cam kết duy trì sức ép tối đa với Bình Nhưỡng.Ngoài ra, Thứ trưởng Thompson nhấn mạnh rằng Tổng thống MỹDonald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo vẫn kiên trì với phương án tăng cường sức ép lên chính quyền Bắc Triều Tiên cho tới khi nào Bình Nhưỡng quyết định giải trừ hạt nhân.