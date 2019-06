Cán cân vãng lai lần đầu thâm hụt sau 7 năm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Tư (5/6) công bố báo cáo "Cán cân quốc tế tháng 4 năm 2019 tạm thời" cho biết cán cân vãng lai của Hàn Quốc đã lần đầu thâm hụt sau 7 năm.Cụ thể, cán cân vãng lai đã thâm hụt 660 triệu USD vào cuối tháng 4, một sự đảo chiều hoàn toàn so với mức thặng dư 4,82 tỷ USD ghi nhận được chỉ một tháng trước đó.Đây là lần thâm hụt đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2012, khi xuất khẩu của Hàn Quốc sang Liên minh châu Âu (EU) lao dốc do khủng hoảng nợ công ở châu Âu.Nguyên nhân cán cân vãng lai trong tháng 4 thâm hụt là do sự sụt giảm trong thặng dư cán cân hàng hóa và tình hình xuất khẩu đang chững lại. Trên thực tế, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 4 chỉ đạt 48,3 tỷ USD, giảm tới 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.BOK nhận định xuất khẩu giảm sút do sự sụt giá các sản phẩm chip bán dẫn và thương mại toàn cầu kém khởi sắc.Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 4 đạt 42,63 tỷ USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân dịch vụ thâm hụt 1,43 tỷ USD, quy mô thâm hụt nhỏ nhất kể từ tháng 12 năm 2016. Cán cân thu nhập bao gồm lương và các khoản thu nhập từ đầu tư cũng thâm hụt 4,33 tỷ USD.