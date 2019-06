Hàn Quốc đứng thứ 48 thế giới về chỉ số chuyển đổi năng lượng

Photo : YONHAP News

Giới doanh nghiệp ngày 6/6 cho biết Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) gần đây đã công bố thứ hạng các quốc gia về "chỉ số chuyển đổi năng lượng" (Energy Transition Index - ETI), trong đó, Hàn Quốc xếp thứ 48 trong số 115 quốc gia được điều tra.Chỉ số chuyển đổi năng lượng đánh giá về tình hình an ninh năng lượng, tính bền vững về môi trường, tình hình chuẩn bị cho tương lai của các nước. Hàn Quốc được 58 điểm trên thang điểm tuyệt đối là 100 điểm.Đặc biệt, WEF phân chia 115 nước thành 7 nhóm, như các nước phát triển, các quốc gia đang phát triển châu Âu, các nước đang phát triển châu Á, châu Mỹ La tinh và các quốc gia duyên hải biển Caribe. Hàn Quốc được xếp vào nhóm các nước phát triển (32 nước), nhưng chỉ dừng lại ở vị trí thứ 30, đứng trên Séc và Hy Lạp, hầu như không có gì thay đổi so với năm trước. Trong đánh giá năm ngoái, Hàn Quốc được 56 điểm, đứng thứ 49 trên tổng số 115 nước và xếp thứ 30 trong nhóm các nước phát triển.Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu thực hiện chính sách chuyển đổi năng lượng được gần hai năm, nhưng Hàn Quốc vẫn còn thua xa so với các quốc gia phát triển khác về mức độ chuyển đổi năng lượng.Xếp thứ nhất về chỉ số chuyển đổi năng lượng là Thụy Điển (75 điểm), sau đó là Thụy Sĩ (74 điểm), Na Uy (73 điểm), Phần Lan (73 điểm), Đan Mạch (72 điểm). Các nước Bắc Âu giành được điểm cao về tính bền vững môi trường. Trong số các nước châu Á, Singapore (67 điểm) xếp thứ 13, cao nhất, sau đó tới Nhật Bản đứng thứ 18 (65 điểm).Đại diện một doanh nghiệp cho biết để tiến vào hàng ngũ các quốc gia phát triển về chuyển đổi năng lượng, Hàn Quốc cần nâng cao hiệu suất năng lượng toàn ngành công nghiệp, giảm mức độ phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, hiện vẫn còn đang chiếm tỷ trọng rất lớn.