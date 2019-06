Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Park Yang-woo ngày 5/6 đã tới thăm "LoL Park", một khu thi đấu thể thao điện tử (e-Sports) tại quận Jongno, Seoul.Tại đây, Bộ trưởng chỉ ra rằng, trong thời đại Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thời đại mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G), trò chơi điện tử đang trở thành một lĩnh vực văn hóa, giải trí thể thao của không chỉ giới trẻ mà của toàn thể người dân. Do đó, Chính phủ sẵn sàng hỗ trợ toàn diện để thúc đẩy ngành công nghiệp trò chơi điện tử trong nước.Liên quan tới việc Tổ chức y tế thế giới (WHO) gần đây xếp chứng nghiện game là một loại bệnh, Bộ trưởng Park nhấn mạnh nội dung này của WHO chỉ mang tính chất khuyến nghị, không mang tính bắt buộc. Vấn đề này sẽ được tiếp tục thảo luận tại Cục thống kê quốc gia và Văn phòng điều phối chính sách Phủ Tổng thống.Bộ trưởng Park cho rằng thể thao điện tử là một nội dung văn hóa được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay. Theo ông, thể thao điện tử có thể giúp thay đổi nhận thức tiêu cực về game trong xã hội. Chính phủ sẽ hỗ trợ để thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực thể thao điện tử, nỗ lực để người dân nhận thức về trò chơi điện tử và thể thao điện tử như một loại hình văn hóa.