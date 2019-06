Dự báo xuất khẩu chíp bán dẫn và thiết bị vô tuyến viễn thông giảm 20% trong nửa cuối năm nay

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) thuộc Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 6/6 cho biết đã tổ chức một cuộc tọa đàm rà soát về triển vọng xuất khẩu và môi trường thương mại trong nửa cuối năm 2019 của 6 ngành xuất khẩu chủ lực vào ngày 29/5 vừa qua.Tham dự cuộc tọa đàm có quan chức phụ trách chính sách của các hiệp hội về chíp bán dẫn, ô tô, đóng tàu, thép, màn hình, thiết bị vô tuyến viễn thông của Hàn Quốc.Theo dự báo mà các hiệp hội đưa ra, kim ngạch xuất khẩu của 6 mặt hàng chủ lực trong nửa cuối năm nay được dự báo đạt 120,7 tỷ USD, giảm 10,9% so với năm ngoái (135,6 tỷ USD).Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chíp bán dẫn và thiết bị vô tuyến viễn thông dự báo giảm 20%, màn hình giảm 6,1%, đóng tàu tăng 3%, ô tô tăng 2%, thép giữ nguyên.Xuất khẩu chíp bán dẫn giảm được phân tích là do hiệu ứng cơ sở từ năm ngoái. “Hiệu ứng cơ sở” là hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch đi so với giá trị thực tế tùy theo thời điểm được lấy làm căn cứ để tính các chỉ số đó. Xuất khẩu thiết bị vô tuyến viễn thông giảm là bởi xuất khẩu phụ tùng sang thị trường Trung Quốc bị giảm trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang. Giá màn hình LCD giảm và nhu cầu smartphone chững lại đã khiến xuất khẩu màn hình giảm theo.Các hiệp hội nhận định mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung sẽ còn tiếp diễn ở mức độ hiện tại trong thời gian tới, đề nghị Chính phủ cần chia sẻ thông tin về tranh chấp thương mại và đối phó chung với các doanh nghiệp, tăng cường phối hợp với Mỹ và Trung Quốc, đẩy mạnh nhân lực phụ trách về thương mại.