Tranh cãi về phát biểu của Tổng thống Moon Jae-in trong Ngày thương binh liệt sĩ

Photo : YONHAP News

Liên quan tới việc Tổng thống Moon Jae-in đã đề cập tới ông Kim Won-bong, một nhà hoạt động độc lập và chính trị gia người Bắc Triều Tiên, trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ vào hôm 6/6, Đại diện đảng đối lập Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won ngày 7/6 đã chỉ trích Tổng thống đang kích động chia rẽ, gây mâu thuẫn trong xã hội, cũng như khơi dậy những chỉ trích, phẫn nộ đối với phe đối lập.Trong khi đó, Chủ tịch đảng đối lập Tương lai chính nghĩa Sohn Hak-kyu cùng ngày nêu ra nghi vấn về quyết tâm đoàn kết người dân của Tổng thống Moon Jae-in. Ông Sohn cho rằng phát biểu của Tổng thống đang kích động mâu thuẫn, thay vì nhằm mục đích đoàn kết xã hội.Về điều này, một quan chức Phủ Tổng thống phản bác rằng thông điệp trọng tâm trong bài phát biểu của Tổng thống Moon Jae-in đó là: tình yêu nước không phân biệt tư tưởng bảo thủ hay tiến bộ, kêu gọi đoàn kết toàn dân, vượt lên trên sự khác biệt về tư tưởng chính trị, đảng phái. Việc Tổng thống đề cập tới nhà hoạt động độc lập người miền Bắc Kim Won-bong chỉ là nêu ra một ví dụ lịch sử, nhằm truyền tải thông điệp đoàn kết dân tộc.Đại điện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee In-young lại nhấn mạnh thông điệp mà Tổng thống gửi gắm trong bài phát biểu là hoà bình và đoàn kết người dân, chỉ trích chính đảng Hàn Quốc tự do đang cố tình biến những phát biểu này thành một thông điệp gây chia rẽ.Trong bài phát biểu nhân Ngày thương binh liệt sĩ 6/6, Tổng thống Moon Jae-in nhắc đến việc ông Kim Won-bong đã sát nhập một tổ chức vũ trang do mình lãnh đạo vào đội quân giải phóng Gwangbok (Quang Phục), tập kết các lực lượng đấu tranh kháng Nhật giành độc lập cho dân tộc.Ông Kim Won-bong là một nhà hoạt động độc lập tích cực, tham gia nhiều hoạt động đấu tranh vũ trang chống thực dân Nhật. Năm 1942, ông giữ chức Phó Tư lệnh quân Quang phục, năm 1944 được bổ nhiệm làm ủy viên Nội vụ của Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc. Tuy nhiên, tháng 8 năm 1948, ông lựa chọn đi theo chính quyền Bắc Triều Tiên, trở thành Đại biểu khóa I Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc, sau đó nắm giữ nhiều chức vụ cấp cao trong chính quyền miền Bắc. Ông còn được cố Chủ tịch Kim Nhật Thành trao tặng huân chuơng vì những đóng góp trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)