Quốc hội vẫn chưa thể thảo luận dự thảo ngân sách bổ sung

Photo : YONHAP News

Đã 10 ngày đầu tháng 6 trôi qua, nhưng Quốc hội Hàn Quốc vẫn chưa thể bắt đầu thẩm định về dự thảo ngân sách bổ sung.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chỉ trích việc chính giới không đạt được tiến triển trong đàm phán để bình thường hoá hoạt động Quốc hội là do Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn.Đảng cầm quyền cho rằng việc ông Hwang yêu cầu chính giới rút lại quyết định chỉ định thông qua nhanh các dự luật trọng điểm tại Quốc hội là nhằm bảo vệ lợi ích riêng, ý đồ cản trở Chính phủ đương nhiệm, chia rẽ người dân. Đảng Dân chủ đồng hành hối thúc Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do phải tự kiểm điểm lại bản thân.Về phần mình, đảng Hàn Quốc tự do nhấn mạnh cần phải đưa Quốc hội hoạt động trở lại bình thường. Trả lời báo giới ngày 9/6, ông Hwang Kyo-ahn đổ lỗi cho Tổng thống Moon Jae-in và đảng Dân chủ đồng hành phải chịu trách nhiệm về tình hình Quốc hội hiện nay.Cho dù trong cuối tuần vừa qua, đảng Tương lai chính nghĩa đã tích cực đóng vai trò trung gian, nhưng chính giới vẫn không đạt được tiến triển nào trong đàm phán bình thường hóa hoạt động Quốc hội. Đảng Dân chủ đồng hành đề xuất ưu tiên thông qua dự thảo ngân sách bổ sung, trong khi đảng Hàn Quốc tự do cho rằng chỉ nên thông qua phần ngân sách bổ sung dùng để hỗ trợ khắc phục thiên tai sự cố.Như vậy, dự thảo ngân sách bổ sung đã bị bảo lưu tại Quốc hội sang ngày thứ 47. Chính phủ đương nhiệm năm nào cũng lập ngân sách bổ sung. Trước đó, dự thảo ngân sách bổ sung năm 2017 và 2018 mất 45 ngày mới được thông qua tại Quốc hội. Theo đó, dự thảo ngân sách bổ sung lần này đang là dự thảo bị bảo lưu lâu nhất trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XX.Theo kế hoạch, Chủ tịch 5 đảng họp tại Quốc hội trong ngày 10/6 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang. Tuy nhiên, Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do dự kiến không tham dự cuộc họp này.