Phe cầm quyền đặt thời hạn giải ngân ngân sách bổ sung trong tháng 7

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh chính giới vẫn đang lâm vào bế tắc trong quá trình đàm phán bình thường hóa hoạt động Quốc hội, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Chính phủ và Phủ Tổng thống ngày 10/6 đã nhóm họp, nhất trí phải giải ngân ngân sách bổ sung muộn nhất là trong tháng 7. Để làm được như vậy, Quốc hội phải bắt đầu thảo luận ngay về dự thảo ngân sách bổ sung trong đầu tuần này. Phe cầm quyền hối thúc đảng Hàn Quốc tự do quay trở lại tham gia các lịch họp tại Quốc hội.Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan nhấn mạnh hoạt động của Quốc hội đã bị đình lại sang tháng thứ hai. Đảng cầm quyền cảm thấy rất "bức bối" về tình hình hiện nay, và thấy có lỗi với người dân. Trong khi đó, Thủ tướng Lee Nak-yon nói rằng người dân và doanh nghiệp nóng lòng chờ đợi ngân sách bổ sung, trong khi chính giới lại quay lưng lại với những khó khăn của người dân và doanh nghiệp.Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống Kim Soo-hyun khẳng định, Chính phủ nhận định tình hình hiện nay ở mức độ hết sức nghiêm trọng, nêu ra việc mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung đang gia tăng thời gian gần đây.Đáp lại, đảng Hàn Quốc tự do chỉ trích phe cầm quyền đang đổ lỗi cho phe đối lập và các yếu tố bên ngoài về sự tụt dốc của nền kinh tế, trong khi chính đường lối "kinh tế cánh tả" của Chính phủ phải chịu trách nhiệm cho thực trạng hiện nay.Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn cho rằng dự thảo ngân sách bổ sung mà Chính phủ trình lên Quốc hội nhằm mục đích lấy lòng cử tri trước thềm Tổng tuyển cử. Ông Hwang đã không tham dự cuộc họp giữa Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang và Chủ tịch 5 đảng trong ngày 10/6.Mặc dù phe cầm quyền nêu ra hạn chót thảo luận về dự thảo ngân sách bổ sung tại Quốc hội là trong tuần này, nhưng vẫn chưa rõ liệu chính giới có thể thu hẹp bất đồng ý kiến để đạt được thỏa thuận hay không.