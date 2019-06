KDI tiếp tục nhận định kinh tế Hàn Quốc đang đình trệ

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 6" công bố vào ngày 10/6, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, tiếp tục đưa ra nhận định rằng nền kinh tế Hàn Quốc, chủ yếu là xuất khẩu, vẫn đang tiếp tục xu hướng đình trệ.Trước đó, trong vòng từ tháng 11 năm ngoái tới tháng 3 năm nay, KDI nhận định nền kinh tế Hàn Quốc "đang tăng trưởng chậm". Tới tháng 4, KDI lần đầu đánh giá kinh tế Hàn Quốc "đang bị đình trệ", và tiếp tục giữ nguyên nhận định này trong báo cáo tháng 6.Trong tháng 4, sản lượng toàn ngành công nghiệp tăng 0,7% so với một tháng trước. Trong đó, sản lượng ngành chế tạo và khai thác khoáng sản giảm, tập trung vào mặt hàng chíp bán dẫn và ô tô, trong khi sản lượng ngành dịch vụ. tập trung vào ngành y tế và dịch vụ xã hội, lại tăng. Tuy nhiên, nếu xét tới biến động về số ngày làm việc, khó có thể kết luận rằng sản lượng toàn ngành công nghiệp đang có xu hướng tăng.KDI phân tích tiêu thụ nội địa vẫn đang tăng chậm, xuất khẩu tiếp tục bị co hẹp, nên tổng thể nền kinh tế Hàn Quốc vẫn đang trong xu hướng đình trệ.Trong tháng 4, doanh thu bán buôn bán lẻ tăng 1,4%, mức tăng thấp hơn so với bình quân quý I là 1,7%, cho thấy tiêu thụ tư nhân đang chững lại. Đầu tư thiết bị và đầu tư xây dựng cũng có chung tình cảnh.Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang tăng trưởng chậm lại, kim ngạch xuất khẩu trong tháng trước của Hàn Quốc giảm 9,4%, tập trung vào mặt hàng chíp bán dẫn và chế phẩm dầu mỏ.