Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Gaesung thăm Mỹ

Photo : YONHAP News

Đoàn đại biểu các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung đã tới thăm Washington (Mỹ). Chuyến thăm diễn ra sau hơn ba năm kể từ khi khu công nghiệp bị đóng cửa hồi tháng 2 năm 2016.Vào 4 giờ chiều ngày 11/6 (giờ địa phương), các doanh nghiệp tham dự buổi lễ giới thiệu về khu công nghiệp Gaesung do Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Matt Salmon tổ chức.Dự kiến, các doanh nghiệp tập trung trình bày với Quốc hội và Chính phủ Mỹ về giá trị hòa bình của khu công nghiệp Gaesung, tính cần thiết của việc nối lại hoạt động khu công nghiệp.Đây là lần đầu tiên, Quốc hội Mỹ lắng nghe doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu về khu công nghiệp liên Triều Gaesung.Có khoảng 120 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Gaesung. Gần đây, Chính phủ Hàn Quốc đã chấp thuận đề nghị thăm miền Bắc để kiểm tra tình hình tài sản của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, do tiến trình đàm phán Mỹ-Triều tiếp tục bế tắc, nên Bắc Triều Tiên chưa cho phép chuyến thăm.Vẫn còn nhiều bài toán cần giải quyết để có thể mở cửa trở lại khu công nghiệp Gaesung. Nghị quyết số 2375 của Liên hợp quốc cấm các dự án hợp tác với Bắc Triều Tiên. Việc doanh nghiệp chi trả tiền mặt cho người lao động miền Bắc có thể vi phạm cấm vận. Do đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng tại Gaesung có kế hoạch gặp gỡ giới chức Mỹ để nhấn mạnh rằng việc mở cửa trở lại khu công nghiệp sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế thị trường tại Bắc Triều Tiên, từ đó tác động tích cực đến tiến trình phi hạt nhân hóa.Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/6 (giờ địa phương) cho biết sẽ thảo luận về việc tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và phương án khôi phục đàm phán phi hạt nhân hóa tại Hội nghị thượng đỉnh song phương vào cuối tháng này.Ngày 12/6 là tròn một năm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore. Washington hiện đang nỗ lực để nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.