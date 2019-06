Hạ viện Mỹ bổ sung điều khoản cấm cắt giảm quân đồn trú tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 11/6 đưa tin nội dung về "cấm cắt giảm quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc" sẽ được bổ sung vào dự thảo Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng năm 2020 được trình lên Hạ viện Mỹ.Theo RFA, tại một buổi tọa đàm do Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) tổ chức vào ngày 10/6 (giờ địa phương), Hạ nghị sĩ Adam Smith (đảng đối lập Dân chủ), Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện, phát biểu rằng đã bổ sung thêm nội dung về "cấm cắt giảm quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc" trong dự thảo sửa đổi Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng năm 2020.Cụ thể, ông Smith cho biết nội dung dự thảo sửa đổi không cho phép Chính phủ Mỹ cắt giảm số lượng binh lực đóng tại Hàn Quốc xuống dưới 28.500 người khi chưa được Quốc hội phê chuẩn.Trước đó, Đạo luật ủy nhiệm Quốc phòng năm 2019 giới hạn số lượng binh lực đồn trú tại Hàn Quốc tối thiểu là 22.000 người. Trong dự thảo Đạo luật ủy nhiệm Quốc phòng năm 2020 được thông qua tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào ngày 23/5 vừa qua có nội dung cấm cắt giảm binh lực xuống dưới 28.500 người, tức tăng thêm 6.500 người so với Đạo luật năm nay.Tuy nhiên, trong dự thảo tương tự mà 6 Tiểu ban trực thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện trình lên vào hai ngày 3/6 và 4/6 vừa qua lại thiếu nội dung về việc cấm cắt giảm binh lực đồn trú tại Hàn Quốc, khiến dư luận thắc mắc.Tại Mỹ, một dự luật phải được cả Hạ viện và Thượng viện phê chuẩn thông qua, và được Tổng thống ký thì mới có hiệu lực chính thức. Trong quá trình này, Hạ viện và Thượng viện sẽ có thể điều chỉnh lại dự luật để đi đến phương án nhất trí cuối cùng.