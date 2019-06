Tìm ra nguyên nhân cháy hệ thống lưu trữ năng lượng

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Ba (11/6) đã công bố kết quả điều tra, kết luận rằng có nhiều nguyên nhân dẫn tới một chuỗi các vụ cháy hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS), bao gồm thiếu hệ thống bảo vệ pin, lỗi lắp đặt và quản lý yếu kém. Tuy nhiên, ủy ban điều tra khẳng định sốc điện dẫn tới nổ pin là nguyên nhân chính.Động thái này sẽ khiến Chính phủ tăng cường biện pháp an toàn đối với các bộ phận cấu thành của hệ thống lưu trữ năng lượng.Hệ thống ESS là quy trình thu trữ năng lượng vào một loại pin cỡ lớn để tái phân phối năng lượng một cách hiệu quả. Chẳng hạn, hệ thống trên có thể thu trữ năng lượng vào ban đêm để dùng vào ban ngày, khi nhu cầu năng lượng tăng cao. Hệ thống này đã được lắp đạt tại gần 1.500 doanh nghiệp trên toàn quốc.Theo ủy ban điều tra, khi xảy ra sốc điện, như điện áp quá mức hay dòng điện siêu tải, công tắc điều khiển DC trong các thanh pin sẽ bị nổ, gây ra cháy.Ủy ban cũng ghi nhận tình trạng khô cháy trong các mô-đun pin của hệ thống ESS được lắp đặt ở các khu vực đồi núi hoặc gần biển, vốn đã làm hỏng bộ phận cách điện và gây cháy.Kết luận trên được đưa ra sau hơn 5 tháng tiến hành điều tra các vụ cháy tại các hệ thống lưu trữ năng lượng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, trong đó có Công ty Samsung SDI và Công ty hóa học LG. 23 vụ cháy được ghi nhận xảy ra trong khoảng từ tháng 8 năm 2017 tới tháng 5 năm nay.Để đề phòng hỏa hoạn, Chính phủ dự kiến sẽ đề ra các quy định phù hợp với quy chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy đặc biệt dành cho hệ thống ESS đến tháng 9 năm nay.