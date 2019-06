Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo New York của Mỹ ngày 10/6 (giờ địa phương) dẫn một bài báo từ Seoul, cho biết mặc dù sau vụ chìm tàu Sewol năm 2014, Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ đặt nền móng vững chắc cho văn hóa coi trọng an toàn hơn lợi ích cá nhân, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hành vi tiêu cực đe dọa tới sự an toàn của các hành khách đi tàu du lịch.Theo đó, sau vụ chìm tàu Sewol, Hàn Quốc đã thông qua quy định mới với những điều khoản xử phạt nghiêm khắc, nhằm cải thiện tình hình an toàn trên biển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vi phạm đang diễn ra trên diện rộng.Cụ thể, theo quy định mới, các container được chở trên tàu biển phải được đo trọng lượng tại các cơ sở do Chính phủ cấp phép. Tuy nhiên, trên thực tế, một số container không tuân thủ đúng quy định này.Cảnh sát biển Hàn Quốc năm ngoái đã tiến hành kiểm tra đột xuất các container hàng cập cảng Jeju, miền Nam Hàn Quốc, phát hiện được 21 trường hợp vi phạm về khai báo, đo trọng lượng.Ngoài ra, Cảnh sát biển cũng phát hiện sai phạm về cấp giấy chứng nhận trọng lượng tại hai cơ sở đo trọng lượng container. Trong năm ngoái, tại Hàn Quốc đã có tổng cộng hơn 1.400 trường hợp vi phạm giấy chứng nhận về trọng lượng hàng hóa.Tuy nhiên, tờ Thời báo New York đồng thời đánh giá Chính phủ Hàn Quốc đã tuân thủ đúng cam kết về việc xây dựng luật và quy định mới về giám sát, giới hạn tuổi thọ tàu, huấn luyện thuyền viên đối phó với các tình huống khẩn cấp, siết chặt chế tài xử phạt.