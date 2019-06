Tỷ lệ tự tử tại Hàn Quốc giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi ngày 11/6 công bố "Sách trắng phòng ngừa tự tử năm 2019". Theo đó, trong năm 2017, số lượng người tự tử tại Hàn Quốc là 12.463 người, giảm 4,8% so với một năm trước đó, và thấp hơn 21,6% so với năm 2011, thời điểm số người tự tử cao kỷ lục.Tỷ lệ số người tự tử trên 100.000 dân là 24,3 người, giảm 5,1% so với một năm trước. Tỷ lệ tự tử đã giảm ở tất cả các nhóm tuổi, ngoại trừ độ tuổi 20. Tỷ lệ tự tử ở độ tuổi 60 có mức giảm mạnh nhất là 12,8%.Trong số các nguyên nhân tự tử, 31,7% là do khó khăn về mặt tinh thần, sau đó tới các nguyên nhân khó khăn kinh tế, bệnh tật.Các động cơ dẫn đến tự tử có sự khác nhau tùy theo độ tuổi. Độ tuổi 10 và 20 chủ yếu gặp khó khăn về mặt tinh thần, trong khi độ tuổi 30 và 40 tuổi tự tử vì lý do chính là khó khăn kinh tế.