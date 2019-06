Tháng 5 có thêm gần 260.000 việc làm mới

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 12/6 thông báo, trong tháng 5 đã tạo ra được gần 260.000 việc làm mới, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn giữ ở mức 4% so với cùng kỳ năm ngoái.Cụ thể, trong tháng trước, số lượng người có việc làm ở Hàn Quốc đạt 27,32 triệu người, tăng 259.000 người so với cùng kỳ năm 2018.Về lĩnh vực, số lượng việc làm trong lĩnh vực y tế và dịch vụ tăng cao nhất (124.000 người), tiếp đó là nhà hàng, khách sạn (60.000người), cuối cùng là nghệ thuật, thể thao và dịch vụ giải trí (47.000 người).Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất ghi nhận 14 tháng liên tiếp bị giảm việc làm (giảm 73.000 người), theo sau là lĩnh vực tài chính và bảo hiểm (giảm 46.000 người), lĩnh vực hành chính công, quốc phòng và xã hội (giảm 40.000 người).Tăng trưởng việc làm đã lâm vào tình trạng đình trệ trong gần một năm qua cho tới tháng 1 năm nay, khi nền kinh tế chỉ tạo ra được 19.000 việc làm mới. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên mức trên 250.000 người trong hai tháng sau đó, trước khi giảm xuống 200.000 việc làm mới vào tháng 4.Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4%, tương tự như tháng 5 năm ngoái, khi số người thất nghiệp đã vọt lên tới 1.145.000 người, con số cao nhất trong tất cả các tháng 5 kể từ năm 2000.Tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ (tuổi từ 15 tới 29) giảm xuống 9,9% trong tháng trước, giảm nhẹ so với mức 10,5% của cùng kỳ năm ngoái.