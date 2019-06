Doanh số ô tô tháng 5 tăng 4,1%

Photo : YONHAP News

Số liệu công bố ngày 13/6 của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho thấy, doanh số ô tô của Hàn Quốc trong tháng 5 đã tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu trong và ngoài nước tăng mạnh, cũng như số ngày làm việc nhiều hơn. Cụ thể, 5 nhà sản xuất ô tô hàng đầu là Hyundai, Kia, GM Hàn Quốc, Renault Samsung và Ssangyong đã bán được tổng cộng 366.152 xe trong tháng vừa qua.Trong đó, doanh số của hãng Hyundai đã tăng tới 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 166.503 chiếc, nhờ các mẫu xe mới, điển hình là chiếc Palisade SUV rất được ưa chuộng.Theo Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, nguyên nhân khiến doanh số ô tô tăng cũng nhờ số ngày làm việc nhiều hơn trong tháng 5, từ 20 lên 21 ngày.Bên cạnh đó, xuất khẩu ô tô đạt 226.096 xe, tăng 6,1% so với tháng 5 năm 2018, xuất phát từ doanh số bán tăng vọt dòng xe SUV và xe thân thiện với môi trường. Về giá trị, xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc đã tăng tới 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,95 tỷ USD.Doanh số bán trong nước tăng nhẹ 0,5%, đạt 132.286 chiếc, chủ yếu do chính sách cắt giảm thuế tạm thời đối với việc mua ô tô. Trong tháng 6, Chính phủ dự kiến tiếp tục gia hạn chính sách cắt giảm thuế cho tới hết tháng 12 năm nay, nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa.Tuy nhiên, xuất khẩu các linh kiện ô tô tới các khu vực Bắc Mỹ, Nga và Đông Âu tăng nhưng tổng doanh số chỉ đạt 1,95 tỷ USD, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.