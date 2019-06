Phủ Tổng thống liên tiếp gây sức ép với Quốc hội

Photo : KBS News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 12/6 đã đưa ra lập trường liên quan tới kiến nghị của người dân trên trang chủ Phủ Tổng thống, hối thúc áp dụng chế độ người dân có quyền kiến nghị để chấm dứt sớm nhiệm kỳ của một nghị sĩ Quốc hội bị mất tín nhiệm.Thư ký các vấn đề Nhà nước và chính trị của Phủ Tổng thống Bok Ki-wang nêu rõ: khác với Tổng thống hay người đứng đầu chính quyền địa phương, chỉ có duy nhất nghị sĩ Quốc hội là vẫn chưa có công cụ pháp lý nào để người dân có thể kiến nghị bãi chức. Cho dù Quốc hội không hoạt động, nhưng xảy ra các tình huống nghiêm trọng thì cử tri cũng không có cách nào kiềm chế nghị sĩ Quốc hội, những người mà họ đã bỏ phiếu bầu ra.Một ngày trước đó, Phủ Tổng thống cũng đã đưa ra lập trường liên quan tới một kiến nghị khác của người dân về việc giải thể đảng Hàn Quốc tự do và đảng Dân chủ đồng hành. Phủ Tổng thống nhận xét đây chính là "sự khiển trách" của người dân với chính giới.Hiện tại, đảng đối lập Hàn Quốc tự do vẫn giữ lập trường cứng rắn trong quá trình đàm phán bình thường hóa hoạt động Quốc hội. Do đó, lập trường trên của Phủ Tổng thống có thể thấy đang nhắm tới đảng đối lập chiếm số ghế lớn nhất tại Quốc hội.Về phần mình, đảng Hàn Quốc tự do phản bác rằng Phủ Tổng thống đang tuyên chiến với phe đối lập. Đại điện đảng này tại Quốc hội Na Kyung-won, cho rằng Phủ Tổng thống đang muốn biến Quốc hội thành phương tiện thực hiện các mục đích của mình, "chà đạp" lên phe đối lập. Đảng này cho rằng việc Phủ Tổng thống can thiệp vào chính giới, công kích đảng đối lập đang cản trở quá trình bình thường hóa hoạt động Quốc hội.Trong khi đó, đảng Tương lai chính nghĩa cũng đưa ra bình luận, phê phán Phủ Tổng thống đang lợi dụng kiến nghị của người dân làm phương tiện gây tranh cãi.Những ngày qua, ba chính đảng lớn của Hàn Quốc tiếp tục lặp lại rằng chính giới vẫn đang đàm phán nhằm bình thường hóa hoạt động Quốc hội. Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee In-young khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thảo luận lại từ đầu nếu đảng Hàn Quốc tự do trở lại Quốc hội. Đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý thì hối thúc ba đảng lớn tích cực đàm phán để khôi phục hoạt động bình thường của Quốc hội.